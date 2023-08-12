Но увы, дату релиза игры нам так и не сообщили. Ждем когда-то в 2024 году.

Издательство THQ Nordic провело цифровое шоу, посвященное своим будущим видеоиграм. В рамках мероприятия компания показала первый трейлер ремейка Gothic на движке игры.

В ролике показали Старый лагерь, что расположен в Рудниковой долине. Можно оценить графику, обновленную местность, улучшенные модели персонажей и их анимации.

Под конец трейлера демонстрируется, как герой приходит на арену, где его бьют лицом об ее бортик – так разработчики игры напоминают, что в "Готике" вы будете страдать, пока опытным путем не узнаете, какие квесты и противники вам по зубам, а какие нет.

Но увы, дату релиза игры нам так и не сообщили. Ждем когда-то в 2024 году.

Ремейк Gothic — основные подробности

За создание игры отвечает новообразованная команда Alkimia Interactive. Ранее студия выпустила демоверсию, и на ее основе собрала отзывы от сообщества касательно видения ремейка. Этот тизер появится в библиотеке при покупке любой из частей Gothic.

Сюжет в экшен-RPG останется прежним, а вот геймплей, в частности, боевую систему модернизируют. Ее хотят осовременить с учетом текущих тенденций.

В целом ремейк должен быть верным оригиналу, что удовлетворит старых фанатов.

Релиз оригинальной Gothic состоялся более 20 лет назад. Выход ремейка был запланирован на март 2023 года, однако в итоге окно выхода перенесли на 2024-й. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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