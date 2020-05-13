Новый рекорд: 90-летняя бабушка cтала самым взрослым геймером на YouTube

Любимой игрой бабушка называет GTA 5.

Жительница Японии Хамако Мори, которой в феврале исполнилось 90 лет, попала в Книгу рекордов Гиннесса, став самым взрослым геймером на YouTube.

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Женщина начала играть в видеоигры еще 39 лет назад. Сейчас на ее канале Gamer Grandma насчитывается более 150 тысяч подписчиков.

"Это выглядело очень весело, и я подумала, что несправедливо, что в видеоигры играют только дети. Я думала, что жизнь стала бы веселее, если бы я знала, как играть. Поэтому я и начала играть, пока никто не видел", - рассказала Хамако Мори.

Ее первой игровой консолью была Cassette Vision. Женщина сохранила большинство консолей и игр, которые она купила за все годы.

Сейчас Хамако предпочитает играть на PlayStation 4, любимой игрой она называет GTA 5.

"Это как смотреть фильм! Больше всего мне нравится, что в GTA есть возрастные ограничения, поэтому дети не могут в нее играть", - рассказала она.

На канале Gamer Grandma можно найти прохождения NieR Automata, Dark Souls 3, Monster Hunter: World, Call of Duty: Modern Warfare, Days Gone. Последние ролики на канале Хамако Мори посвящены ремейку Resident Evil 3.