Шутер получил настолько низкие оценки.

Redfall стала катастрофой для Microsoft и Bethesda Softworks. Игра Arkane Studios вышла в ужасном техническом состоянии и в целом оказалась посредственной. Главе Xbox Филу Спенсеру даже пришлось оправдываться за такой провал. Он взял всю ответственность на себя и заявил, что Microsoft ожидала увидеть более высокие оценки Redfall. Однако проект разгромили как критики, так и пользователи. Благодаря последним шутер даже попал в список худших релизов в Steam.

На сайте Steam 250 собраны разнообразные рейтинги игр в сервисе Valve. Среди них есть список "Зал позора" (Hall of Shame), куда вошли 100 худших проектов за все время существования магазина. При формировании каждого перечня используется специальный алгоритм, в котором учитываются отрицательные рецензии, общее количество отзывов и средний балл. В результате игре присуждается определенное место в рейтинге.

Redfall недавно присоединилась к проектам в верхней части "Зала позора". Свежий шутер Arkane Studios сразу ворвался на 14 позицию с показателем 2,85 балла. Он присуждается на основе вышеописанного алгоритма. Рядом с новинкой находятся такие "шедевры", как Sacred 3 и Umbrella Corps. Даже провальная Battlefield 2042 расположилась на 14 строчек выше.

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Redfall — основные подробности

В игре предстоит бороться с вампирами, которые появились в результате научных экспериментов. Они вызвали солнечное затмение и высушили воду вокруг островного Редфолла.

Геймплей Redfall включает перестрелки, изучение местности и сбор лучшей экипировки. Снаряжение в игре делится на уровни качества — от обычного до легендарного.

Проходить шутер можно как в одиночку, так и в кооперативе. Разработчики утверждают, что в проекте есть много фирменных элементов Arkane.

Redfall вышла 2 мая 2023 года на ПК, Xbox Series X и Series S.

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