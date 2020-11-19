Противоречивый смартфон для геймеров. Обзор realme 7 Pro

Производители смартфонов знают, что мобильные игры – самый популярный вид гейминга. Поэтому все чаще на рынок выходят девайсы, ориентированные на игроков. Свежий realme 7 Pro – один из таких. Мощный, с молниеносной зарядкой, но не без минусов. Мы протестировали его, чтобы узнать, так ли хорош этот смартфон.

Если подводить итоги десятилетия, то самыми знаковыми игровым гаджетами за это время стали не консоли или компьютеры, а смартфоны. Еще 10 лет назад можно было весело кидаться злыми птицами и одной рукой управлять 3,5-дюймовым экраном на iPhone 4G. Но представить себе более сложные соревновательные проекты, по которым проводятся многомиллионные турниры – было невозможно. Теперь же это реальность. Производители смартфонов все чаще выпускают новинки, позиционируя их, как геймерские. Вот и недавно вышедший realme 7 Pro – один из таких.

Мы решили проверить игровые возможности устройства, а заодно и понять насколько смартфон удобен в повседневном использовании.

Дизайн

У предыдущей модели на спинке красовался переливающийся знак молнии. Выглядело красиво, но было скорее ребячеством. Новая модель, 7 pro, получилась более сдержанной. Хотя текстуру, преломляющую свет на задней стороне оставили.

Удивило, что новый смартфон не полностью стеклянный, как 6 pro. Задняя панель у "семерки" выполнена из матового пластика. Вероятно, это сделано для того, чтобы не раздувать цену девайса. Впрочем, вы вряд ли будете обращать внимание на этот аспект, когда наденете на смартфон чехол. А он, кстати, идет в комплекте.

На правой боковой грани находится кнопка включения, на левой – качелька громкости. Тут же расположился лоток для карты памяти и двух сим-карт.

Внизу смартфона все стандартно – type-C для зарядки, динамик и разъем для наушников.

Экран

Realme 7 pro получил super AMOLED-экран размером 6.4 дюйма с разрешением 2400х1080 точек. И главное – без изогнутых граней. Они красиво смотрятся на фото, но при каждодневном использовании, а уж тем более в играх, только мешают. У дисплея нет челки – фронтальная камера находится в вырезе в левом верхнем углу. А пиковая яркость дисплея – на уровне 600 нит.

А вот, что расстроило, так это заявленная частота обновления экрана – 60 Гц. При том, что у 6 Pro было 90 Гц. Да и у realme 7 без приставки "Pro" тоже 90 Гц. Странное решение, учитывая, что компания позиционирует 7 Pro, как геймерское устройство.

Также в экране есть встроенный сканер отпечатка пальцев. Он порадовал своим быстродействием. Хотя иногда случались осечки и с первого раза он не срабатывал. И раз уж мы упомянули сканер, то стоит отметить, что у смартфона есть и разблокировка по лицу. Работает она быстро. Причем фотографией лица смартфон не обманешь – мы пытались.

Дополнительным бонусом стала заводская защитная пленка на экране – мелочь, а приятно.

Оболочка

Телефон работает на Android 10 с фирменной оболочкой realme UI 1.0. Она не перегружена лишним софтом или рекламой, работает плавно и быстро. Единственный момент – у дисплея соотношение сторон 20:9. Это довольно большой экран, у которого неудобно одной рукой дотягиваться до верхней шторки. В моем Xperia 1 соотношение сторон 21:9, но верхнюю шторку можно вызвать свайпом вниз с середины экрана. В Realme 7 Pro такими действиями вызывается поиск. А вот за шторкой придется тянуться к верхнему краю. В повседневном использовании это раздражает. В остальном же, к оболочке аппарата претензий нет.

Камеры

Нас в большей степени интересуют геймерские качества смартфона, поэтому о камерах поговорим кратко. В отличие от прошлой модели здесь одинарная фронтальная камера – на 32 Мп. А вот основных камер у realme 7 Pro четыре. Они расположились в прямоугольном блоке на задней панели устройства.

Главный модуль – IMX682 на 64 мегапикселя от Sony. У него быстрый фазовый автофокус, но нет оптической стабилизации. Фото в дневном свете делает приличные.

При этом по умолчанию смартфон снимает в 16 Мп. Переключаться на полноразмерную съемку нужно в меню камеры. Здесь, кстати, есть и ночной режим.Также в арсенале смартфона есть широкоугольный модуль с углом обзора в 119 градусов, модуль для макросъемки на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп.

В условиях плохого освещения картинка начинает, ожидаемо, шуметь. В целом камеры снимают неплохо, но до лидеров рынка не дотягивают – несмотря на функции бьютификации от AI и режим Pro, где можно покрутить настройки вручную.

Производительность в играх

С памятью у realme 7 Pro все в порядке. В смартфоне 8 ГБ оперативки и хранилище на 128 ГБ. Аппарат получил процессор Qualcomm Snapdragon 720G. Это не флагманская 800-я серия. Но зато это геймерская версия процессора Snapdragon 720. Здесь более высокие частоты GPU, которые способствуют росту производительности. Графическим сопроцессором в аппарате выступил Adreno 618. Точно такая же начинка была и в предыдущей модели – 6 Pro. Однако в играх новинка проявила себя лучше предшественника.

Прошлая модель у нас на тесте через пол часа в Call of Duty Mobile начала подтормаживать. В 7 Pro такой проблемы не наблюдалось. На высоких настройках графики все шло плавно и без рывков.

Еще одно преимущество Snapdragon 720G – сниженный нагрев и энергопотребление. За час в Call of Duty Mobile смартфон потерял всего 18% заряда. Вполне хорошие показатели. Но что действительно впечатлило, так эта скорость быстрой зарядки – в комплекте идет адаптер питания с мощностью 65 Вт. С 17% до 100% realme 7 Pro зарядился за 35 минут. И это при емкости аккумулятора в 4500 мА/ч.

Результаты синтетических тестов:

Antutu – 289 382

GeekBench 5 – 576/1792

Сравнение с другими смартфонами:

Смартфоны Realme 7 Pro (Snapdragon 720G) Realme 6 Pro (Snapdragon 720G) Xiaomi Mi Note 10 (Snapdragon 730G) Redmi Note 8 Pro (MTK Helio G90T) Результаты GeekBench 5 576/1792 566/1695 540/1667 489/1615

В Asphalt 9 смартфон тоже проявил себя лучшим образом. А вот с Injustice 2 получился неприятный казус. Картинка неправильно масштабировалась под диагональ экрана. Из-за чего часть контента была за рамками.

Благо это вылечилось перезапуском игры. В остальном же никаких нареканий.

Вывод

Realme 7 Pro получился очень противоречивым. Он позиционируется как смартфон для геймеров, но при этом не имеет на борту топового процессора и поддержки 90 Гц. В то же время, 7 Pro не испытывает проблем с нагревом, отлично проявляет себя в играх и показывает чудеса скорости зарядки аккумулятора. Аппарат не тяжелый и удобно лежит в руке. Пусть это и не флагман, но он практичный, достаточно мощный и отлично подходит для мобильного гейминга.

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Сергей Коршунов

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