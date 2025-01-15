Разработчик выйдет на свободу через три года, после чего хочет продолжить работу над проектом.

Разработка инди-экшена в ретро стилистике Fortune's Run временно приостановлена. Единственный разработчик под ником Dizzie садится в тюрьму.

Об этом разработчик рассказал на странице игры в Steam. Dizzie рассказал, что он не очень хороший человек, последние 5 лет над ним проходил процесс в суде, и вот сегодня его признали виновным. Разработчик отсидит в тюрьме три года, после чего планирует продолжить разработку игры:

"Моему делу уже около 5 лет, все время, пока я работал над Fortune's Run, я проходил через судебный процесс. Наконец меня признали виновным и вынесли приговор, и в следующем месяце я уезжаю. Это позор, но таковы последствия моих действий".

Dizzie не хочет рассказывать в чём его обвиняют, но сразу отметил, что это не сексуальное преступление.

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Сейчас над Fortune's Run Dizzie работает один. Изначально он начинал делать игру вместе со своей женой, которая отвечала за тестировку и левел-дизайн некоторых локаций, но после восстановления от неудачной пластической операции женщина потеряла интерес к разработке.

Dizzie поблагодарил подписчиков на Patreon, заметив, что благодаря им, они с женой теперь могут платить за аренду жилья. Разработчик пообещал, что когда окажется на свободе, обязательно доделает игру и выпустит её из раннего доступа. Изначально релиз был намечен на 2026 год.

Сейчас у Fortune's Run 92% положительных отзывов Steam. Игроки называют проект "скрытым cокровищем" в умирающем жанре immersive sim.

Ранее мы рассказывали, что фанаты классической RPG Neverwinter Nights выпустили новое обновление для игры спустя 23 года после релиза.

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