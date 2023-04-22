Это будет Alan Wake 2.

На запуске PlayStation 5 и Xbox Series X/S Sony и Microsoft хвастались мощностью и особенностями своих устройств. Однако с момента появления консолей на рынке прошло 2,5 года, а игры, которые хоть немного задействовали их потенциал, можно пересчитать по пальцам одной руки. Сходу вспоминаются только God of War Ragnarök и Ratchet & Clank: Rift Apart. Однако уже совсем скоро появится флагман, демонстрирующий всю мощь PS5 и Xbox Series.

Такой вывод напрашивается из недавней публикации в Twitter инсайдера и ведущего подкаста XboxEra Ника Бейкера (Shpeshal_Nick). Он написал: "Я слышал, что работа над Alan Wake 2 идет полным ходом, и это будет настоящая демонстрация нового поколения. Похоже, что деньги, [заработанные на] Fortnite, уходят на большие цели".

Прогнозы Бейкера сбываются не всегда, хотя в прошлом он нередко оказывался прав. Но все же стоит отнестись к информации с долей скепсиса.

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Правда, в финансовом отчете за 2022 год Remedy Entertainment заявляла, что Alan Wake 2 уже можно пройти от начала и до конца. Студия перешла к добавлению запланированного контента и все еще стремится выпустить свой хоррор в 2023-м. Поэтому информация Бейкера об активном производстве похожа на правду.

Alan Wake 2 — основные подробности

Это первый полноценный хоррор с элементами выживания от финской студии. События сиквела разворачиваются после сюжета первой части, в центре истории — писатель Алан Уэйк.

Разработчики обещают реализовать запутанное повествование и напряженную атмосферу.

Проект создается на усовершенствованной версии движка Northlight, собственной технологии Remedy. Это гарантирует должный уровень реализма.

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