Похоже, игра действительно выйдет в 2023 году.

Alan Wake 2 имеет высокие шансы выйти в текущем году. Финская студия Remedy Entertainment в недавнем финансовом отчете рассказала о прогрессе в разработке игры. Производство движется, согласно ранее намеченным планам.

Об этом сообщил генеральный директор Remedy Entertainment Теро Виртала. Он дал комментарии касательно финансовых показателей и производства будущих игр. По словам руководителя, Alan Wake 2 вышла на финальный этап разработки. Релиз хоррора с элементами выживания по-прежнему запланирован на 2023 год.

Виртала отметил, что по мере завершения создания игры часть сотрудников Remedy переведут в другие команды. Студия параллельно занимается еще пятью релизами — ремейками двух частей Max Payne, Control 2, многопользовательским проектом Vanguard и кооперативным экшеном Condor во вселенной Control. Все они находятся на разных стадиях производства и выйдут только после Alan Wake 2.

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Напомним, ранее инсайдер и ведущий подкаста XboxEra Ник Бейкер (Shpeshal_Nick) сообщал, что работа над сиквелом приключений Алана Уэйка продвигается хорошо. Игра выглядит фантастически и продемонстрирует всю мощь PlayStation 5 и Xbox Series.

Alan Wake 2 — основные подробности

Это первый полноценный хоррор с элементами выживания от финской студии. События сиквела разворачиваются после сюжета первой части, в центре истории — писатель Алан Уэйк.

Разработчики обещают реализовать запутанное повествование и напряженную атмосферу.

Проект создается на усовершенствованной версии движка Northlight, собственной технологии Remedy. Это гарантирует должный уровень реализма.

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