Только недавно студия заблокировала более 30 тысяч недобросовестных игроков.

Студия Raven Software отчиталась о борьбе с недобросовестными игроками, использующими специальные программы для получения нечестного преимущества в игре.

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Так недавно в многопользовательском шутере Call of Duty: Warzone разработчики забанили более 30 тысяч читеров. А общее количество заблокированных читеров превысило отметку в 500 тысяч человек.

Ранее в студии подчеркивали, что испытывают «нулевую терпимость к читерам». Уже через полтора месяца после релиза игры разработчики забанили 70 тысяч недобросовестных пользователей.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Call of Duty: Warzone добавят двух героев боевиков 80-х: Сильвестра Сталлоне в роли Джона Рэмбо и Брюса Уиллиса в образе Джона МакКлейна из фильма «Крепкий орешек».

Про Call of Duty: Warzone

Условно-бесплатный многопользовательский онлайн-шутер Call of Duty: Warzone вышел в марте 2020 года и сразу стал очень популярным. Уже через год после релиза в Warzone зарегистрировалось более 100 миллионов человек.

В игре 150 человек сражаются друг с другом пока не останется последний, выживший в битве. После первой смерти игрок попадает в ГУЛАГ, где ему предстоит сразиться с другим пользователем на специальной арене за право вернуться в бой.

Скачать Call of Duty: Warzone можно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

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Автор: Сергей Коршунов