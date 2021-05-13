Герои боевиков 80-х станут новыми персонажами многопользовательского шутера.

В сеть попали кадры с новыми персонажами шутера Call of Duty: Warzone – Сильвестром Сталлоне в образе Рэмбо и Брюсом Уиллисом в роли Джона МакКлейна из «Крепкого орешка».

Вчера издательство Activision только намекнуло на появление МакКлейна в Warzone, опубликовав данные игрока под ником COWBOYMCCLANE, у которого на счету 5 игр и 73 убийства.

При помощи таких же отсылок разработчики анонсировали появление Рэмбо в игре, а позже это официально подтверждали. Однако до утечки, студия не показывала, как будут выглядеть новые персонажи в игре.

Известно, что Рэмбо появится в Call of Duty: Warzone 20 мая.

Подробней про Call of Duty: Warzone

Условно-бесплатный многопользовательский онлайн-шутер Call of Duty: Warzone вышел в марте 2020-го и сразу стал очень популярным. Уже через год после релиза аудитория игры перевалила за отметку в 100 миллионов пользователей.

В игре 150 человек сражаются друг с другом пока не останется последний, выживший в битве. После первой смерти игрок попадает в ГУЛАГ, где ему предстоит сразиться с другим пользователем на специальной арене за право вернуться в бой.

Сыграть в Call of Duty: Warzone можно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

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Автор: Сергей Коршунов