В разговоре с УНИАН разработчики не стали подтверждать или опровергать дату релиза, и порекомендовали дождаться официального анонса.

Детективный приключенческий экшен Sherlock Holmes Chapter One от украинской студии Frogwares выйдет 16 ноября 2021 года на ПК, а также консоли Xbox и PlayStation.

Дата релиза появилась на странице игры в Microsoft Store.

Ранее похожим образом всплывала дата релиза игры в PS Store. Тогда выход игры якобы планировался на 23 июня 2021 года. Однако в разговоре с УНИАН менеджер по маркетинг в Frogwares, Сергей Оганесян, опроверг эту информацию.

В этот раз мы тоже связались с разработчиками. В студии воздержались от комментария и порекомендовали дождаться официального анонса.

Sherlock Holmes Chapter One – трейлер

Sherlock Holmes Chapter One расскажет о 21-летнем Шерлоке Холмсе. Сюжет будет развиваться вокруг тайны смерти матери главного героя. Однако молодой начинающий детектив также будет браться и за другие расследования.

Действия развернутся в открытом мире, где, выполнив сюжетное задание, игрок сможет исследовать местность и расследовать разнообразные преступления. Всего в Chapter One будет 5 основных и свыше 30 дополнительных квестов. На прохождение всей игры уйдет около 50 часов.

Разработчики утверждают, что в игре будет несколько концовок. Они будут зависеть от того, кого обвинит игрок. Главная особенность заключается в том, что игра не будет давать подсказок, поэтому пользователь может совершить ошибку и обвинить невиновного.

Автор: Сергей Коршунов