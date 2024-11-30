Глава студии не хочет заставлять разработчиков работать на праздники.

Разработчики Terraria из студии Re-Logic в очередной раз перенесли последнее обновление для игры. Теперь апдейт 1.4.5 стоит ожидать только в следующем году.

Один из разработчиков Re-Logic Тед Мёрфи написал пост на официальном сайте Terraria. Вкратце: обновление почти готово, но финальные штрихи займут больше времени, чем ожидалось. Команда не хочет работать на зимние праздники, поэтому апдейт увидит свет уже в 2025 году:

Для Re-Logic главное качество, а не скорость, поэтому разработчики надеются, что игроки отнесутся с пониманием к такому решению:

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"Мы уверены, что для многих это не будет радостной новостью, но мы по-прежнему остаемся студией, для которой на первом месте стоит качество, поэтому мы потратим время, необходимое для того, чтобы каждое обновление было "как надо". И мы думаем, что когда обновление выйдет, все оценят это время и заботу."

Если вы это читаете и припоминаете, что для Terraria уже выходило "финальное" обновление, то вам не кажется. В 2020 году разработчики выпустили для игры последний апдейт, но уже в 2022-м анонсировали ещё одну версию, на этот раз с кроссовером c метроидванией Dead Cells. Изначально обновление должно было выйти ещё в 2023 году.

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