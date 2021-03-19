Мобильную версию игры в Китае всего за несколько дней купили более 1 миллиона человек.

Студия Motion Twin рассказала о продажах Dead Cells. Тираж игры на всех платформах превысил 5 миллионов копий.

Как сообщили разработчики, только в Китае всего за несколько дней мобильную версию игры купили более 1 миллиона человек.

Также в студии отметили, что релиз платного DLC под названием The Bad Seed состоится на смартфонах 30 марта. С дополнением в игре появится новый босс, новое оружие и многое другое.

Трейлер дополнения The Bad Seed для Dead Cells

Подробней про Dead Cells

Dead Cells – это игра, которая сочетает жанры roguelike с процедурно сгенерированными уровнями и метроидванию с action-геймплеем и мирами, требующими постепенного исследования.

Игроку нужно обследовать подземелья, сражаться с врагами и собирать различные предметы.

Персонаж может носить с собой два вида оружия и два вспомогательных предмета. В подземельях можно найти новое снаряжение – от мечей и метательных ножей до гранат и капканов.

Dead Cells вышла на PS4, Xbox One, Nintendo Switch, ПК, а также на iOS и Android. Игра была высоко оценена геймерами и критиками. Средняя оценка игры на агрегаторе Metacritic составила 89 баллов из 100 от критиков и 7,9 балла от пользователей.

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Автор: Сергей Коршунов