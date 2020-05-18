После выхода обновления в Terraria играли почти полмиллиона человек

По количеству онлайн-игроков 17 мая Terraria обогнала GTA 5.

После выхода обновления Journey’s End в игре Terraria находились 486 тысяч человек, что стало новым рекордом.

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По статистике Steam Charts, предыдущий рекорд игры составлял 158 тысяч игроков.

Таким образом 17 мая игра от Re-Logic обогнала GTA 5 по количеству онлайн-игроков.

16 мая в Terraria вышло последнее контентное дополнение с подзаголовком Journey’s End. С ним в игре появились новые виды оружия, питомцы, противники и более 800 предметов.

Terraria - инди-игра в жанре приключенческой песочницы, разработанная американской студией Re-Logic. Была выпущена в 2011 году для ПК.

После Terraria была портирована на PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One и другие платформы. Игра дает в распоряжение игрока процедурно генерируемый и изменяемый двумерный мир. Помимо добычи ресурсов и строительства сооружений, в игровом процессе Terraria также уделяется внимание исследованию мира, поиску сокровищ и сражениям с противниками.

Напомним, в начале апреля продажи приключенческой песочницы Terraria достигли 30 миллионов копий.