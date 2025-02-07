В ролике полно кадров из обновлённой Колонии.

Студия Alkimia Interactive выпустила первую серию документального мини-сериала о том, как создаётся ремейк культовой RPG "Готика".

В видео разработчики раскрыли детали работы над проектом, поделились кадрами обновлённых локаций и продемонстрировали ключевые изменения в атмосфере игры.

Создатели подчеркнули, что стремятся передать дух оригинальной Gothic, но при этом модернизировать визуальный стиль и механику. В ролике можно увидеть, как класссические локации сочетаются с улучшенной детализацией окружающего мира. Также показаны фрагменты геймплея, например, Безымянный научился полноценно карабкаться по отвесным скалам.

Видео дня

В обсуждении приняли участие глава Alkimia Interactive Райнхард Полличе, композитор Кай Розенкранц, вернувшийся к работе над серией, и арт-директор Даниэль Кандиль. Они рассказали о своём видении ремейка и о том, какие вызовы стоят перед командой.

Дата выхода Gothic 1 Remake пока неизвестна, но издатель THQ Nordic намекнул, что новые подробности могут появиться на фестивале Steam Next Fest в Steam, который пройдёт с 24 февраля по 3 марта.

Ранее мы рассказывали, что в украинском Steam резко выросли цены на игры из культовой серии "Готика".

Вас также могут заинтересовать новости: