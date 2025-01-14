В украинском Steam резко выросли цены на игры из культовой серии 'Готика'

Очевидно, что подорожание связано с высоким интересом к ремейку первой части, который должен выйти до конца года.

Издательство THQ Nordic неожиданно подняло цены на игры трилогии Gothic. Причем во всех странах сразу. В украинском Steam первая, вторая и третья часть культовой RPG-серии подорожали в несколько раз.

Если раньше в Украине за Gothic, Gothic 2 и Gothic 3 просили по 169 грн, а на скидках их и вовсе можно было урвать по 42 грн, то теперь стоимость каждой равна 415 грн. Для сравнения, в американском Steam цены также выросли, но не так сильно – с 9,99 до 19,99 долларов.

Примечательно, что похожие изменения коснулись в GOG и других цифровых магазинах.

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Очевидно, что подорожание связано с высоким интересом к ремейку первой "Готики", который должен выйти когда-то в 2025 году. Таким образом, издатель, подготовился к увеличению продаж предыдущих частей франшизы, заранее подкорректировав цены.

Разумеется, поклонники не в восторге от такого решения THQ Nordic, польские игроки, в частности, которые испытали на себе самый большой скачок цен. В отзывах они пишут о неуважении к поклонникам серии и попытке нажиться на ностальгических чувствах.

Ремейк Gothic — основные подробности

За создание отвечает новообразованная команда Alkimia Interactive. В студии сомневались, что смогут осилить ремейк культовой "Готики", но сейчас они уверены в релизе.

Сюжет в ремейке "Готики" останется прежним, а вот геймплей, в частности, боевую систему, модернизируют. Ее хотят осовременить с учетом текущих тенденций.

Ремейк создается для ПК, PS5 и Xbox Series X. Изначально выход ремейка должен был состояться еще весной 2023, но теперь авторы ориентируются на 2025 год.

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