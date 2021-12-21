Авторы рассказали о предметах, прокачке и графике.

Blizzard Entertainment выложила традиционный ежеквартальный отчет о процессе разработки Diablo IV. Она поделилась свежими геймплейными кадрами и поведала о разных аспектах грядущей экшен-RPG, например, о графике и снаряжении.

Издание GameSpot склеило ролики от разработчиков в одну демонстрацию. Сначала в ней присутствуют сражения с участием нескольких персонажей. Можно увидеть умения друида, волшебницы, варвара и разбойницы. Далее разработчики показали визуальные эффекты, которыми сопровождается применение способностей. Например, волшебница может выпустить небольшую молнию, поражающую врагов несколько раз, и окутать себя ледяной глыбой.

Разработчики явно стараются снабдить Diablo IV современной графикой. Они создали плавные анимации атак, в том числе ударов по области, и реалистичное отображение крови на одежде персонажей. Если Blizzard продолжит в том же духу, то проект будет выглядеть шикарно.

Что нового авторы рассказали о Diablo IV

В своем блоге разработчики поделились многими деталями. Одна из них касается свойств предметов, повышающих уровень умений. Последние можно прокачивать за счет очков навыков, но вещи с особыми свойствами ускоряют процесс.

Blizzard добавит в Diablo IV оккультиста. Этот NPC сможет перемещать легендарные свойства из одного предмета в другой. Однако первая вещь будет уничтожена в процессе.

Усиление своей экипировки больше повлияет на развитие персонажа, чем ее выбор. Такое решение приняли на основе отзывов пользователей.

На 50 уровне откроется таблица совершенствования героя. Она позволит выбирать ячейки, которые усилят определенные параметры бойца. Таким способом игроки смогут гибко настраивать персонажа.

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