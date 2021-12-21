Blizzard Entertainment выложила традиционный ежеквартальный отчет о процессе разработки Diablo IV. Она поделилась свежими геймплейными кадрами и поведала о разных аспектах грядущей экшен-RPG, например, о графике и снаряжении.
Издание GameSpot склеило ролики от разработчиков в одну демонстрацию. Сначала в ней присутствуют сражения с участием нескольких персонажей. Можно увидеть умения друида, волшебницы, варвара и разбойницы. Далее разработчики показали визуальные эффекты, которыми сопровождается применение способностей. Например, волшебница может выпустить небольшую молнию, поражающую врагов несколько раз, и окутать себя ледяной глыбой.
Разработчики явно стараются снабдить Diablo IV современной графикой. Они создали плавные анимации атак, в том числе ударов по области, и реалистичное отображение крови на одежде персонажей. Если Blizzard продолжит в том же духу, то проект будет выглядеть шикарно.
Что нового авторы рассказали о Diablo IV
- В своем блоге разработчики поделились многими деталями. Одна из них касается свойств предметов, повышающих уровень умений. Последние можно прокачивать за счет очков навыков, но вещи с особыми свойствами ускоряют процесс.
- Blizzard добавит в Diablo IV оккультиста. Этот NPC сможет перемещать легендарные свойства из одного предмета в другой. Однако первая вещь будет уничтожена в процессе.
- Усиление своей экипировки больше повлияет на развитие персонажа, чем ее выбор. Такое решение приняли на основе отзывов пользователей.
- На 50 уровне откроется таблица совершенствования героя. Она позволит выбирать ячейки, которые усилят определенные параметры бойца. Таким способом игроки смогут гибко настраивать персонажа.