Игра поступит в продажу уже 1 марта.

В прошлом месяце пользователи обнаружили в Microsoft Store дату релиза Shadow Warrior 3. А теперь разработчики официально подтвердили утечку — игра действительно выйдет 1 марта текущего года. Об этом студия Flying Wild Hog и издательство Devolver Digital объявили в свежем трейлере шутера.

Ролик выполнен в юмористичной манере, которая соответствует духу серии Shadow Warrior. Разработчики высмеяли популярные тренды, используемые для создания зрелищных рекламных материалов. Они напрямую говорят, что поместили в трейлер все нужные элементы. Сначала главный герой гонится за тануки, который украл его маску.

Затем протагонист убивает огра молотом и смеется над замедлением времени в маркетинговых роликах. После этого зрителям демонстрируется череда боевых сцен с обилием крови, применением разного оружия и навыков. Стоит отметить, что в аналогичной ироничной манере юмор подается во всех частях серии.

Shadow Warrior 3 — основные подробности

Игра посвящена новому приключению опального корпоративного сегуна Ло Ванга. На этот раз он объединится со своим бывшим работодателем и злейшим врагом Орочи Зиллой. Герои случайно освободили древнего дракона из заточения и теперь должны его поймать.

Основная механика Shadow Warrior 3 — это быстрые перестрелки. Игрокам предстоит сразиться с множеством видов противников на разнообразных аренах. Для их истребления понадобится использовать оружейный арсенал и активные навыки.

К другим особенностям Shadow Warrior 3 относятся линейная структура уровней, необычные пушки, уничтожение врагов с помощью окружения и прочее.

Игра появится на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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