Издательство сообщило о разработке и близком выпуске игры во время общения с инвесторами.

Mortal Kombat — одна из старейших игровых серий с культовым статусом. Анонс каждой новой части франшизы становится радостным событием для пользователей. Но с грядущим продолжением все случилось иначе. Warner Bros. впервые официально упомянула о создании Mortal Kombat 12 во время разговора с инвесторами в рамках публикации финансового отчета. Из-за этого игроки едва не пропустили анонс.

Так как акции Warner Bros. торгуются на фондовом рынке, беседы представителей компании с инвесторами выкладываются в свободный доступ. Автор YoTube-канала Valliant Renegade прослушал последний разговор и записал фрагмент, в котором упоминается Mortal Kombat 12 и сроки релиза игры. Как оказалось, фанатам не придется долго ждать продолжения.

"А впереди еще много интересного, включая долгожданные Mortal Kombat 12 и Suicide Squad: Kill the Justice League, игры, которые также выйдут в этом году с амбициозными прогнозами по запуску", — заявило руководство Warner Bros.

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То есть двенадцатая номерная часть MK появится до конца текущего года. Однако другие детали пока держатся в секрете. Подробностями должны поделиться во время полноценного анонса.

Серия Mortal Kombat — основные подробности

Дебютная игра во франшизе появилась в 1992 году. Ранее Эд Бун показывал, как создавался легендарный прием Скорпиона для проекта.

Сейчас серия насчитывает более двадцати файтингов. В 2011 году ее перезапустили, выбрав новый вектор развития. С тех пор вышли три части, последняя — Mortal Kombat 11.

Согласно слухам и утечкам, NetherRealm Studios сейчас трудится над продолжением франшизы. И вот впервые поступили официальные сведения на этот счет.

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