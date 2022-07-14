В свежем трейлере также показали много геймплейных кадров.

Студия PlatinumGames и издательство Nintendo поделились свежим трейлером Bayonetta 3. В нем разработчики объявили дату релиза своей игры. Ожидаемый многими слешер выйдет 28 октября 2022 года эксклюзивно на Nintendo Switch.

Новый ролик содержит много геймплейных кадров. Они демонстрируют сражения Байонетты против разнообразных врагов и широкий арсенал умений главной героини. Ведьма способна совершать зрелищные комбинации ударов, призывать себе на помощь разных существ и принимать всякие формы. Например, в одном из фрагментов трейлера демонстрируется трансформация в полудракона. При этом меняются атаки и способности Байонетты.

В трейлере также показываются другие механики игрового процесса. Сюда входит поездка верхом на противнике по небоскребам мегаполиса. Этот "транспорт" может передвигаться как горизонтально, так и вертикально.

А фанатов серии Bayonetta могло порадовать появление знакомых персонажей в ролике. Отдельные кадры видео посвятили Луке Редгрейву и Родену. Новые герои в трейлере тоже фигурировали, например, Виола. В отдельных миссиях игроки смогут управлять этой девушкой.

Bayonetta 3 – основные подробности

Сюжет посвящен борьбе Байонетты против гомункулов – монстров, которые созданы из людей. Главная героиня будет путешествовать по миру, заручаться поддержкой старых союзников и бороться против напасти.

В новом трейлере показали, как встречаются разные Байонетты. Это наталкивает на мысль, что в истории задействованы параллельные вселенные.

Геймплей Bayonetta 3 во многом сосредоточен на битвах, как и в большинстве слешеров. Пользователи будут участвовать в красочных сражениях и постепенно осваивать все более смертоносные навыки.

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