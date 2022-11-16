В ролике Данстар выглядит гораздо лучше, чем в игре.

The Elder Scrolls V: Skyrim — безоговорочный культовый хит на все времена. И хотя игра неплохо состарилась, она не выдерживает сравнения с новыми проектами. Фанаты стараются исправить это с помощью модификаций, жертвуя производительностью. А вот 3D-художник Лео Торрес решил пойти дальше и воссоздать кусочек Skyrim на современном движке Unreal Engine 5.

Целью разработчика стал Данстар — один из основных городов в экшен-RPG Bethesda. Он расположен на северном берегу Скайрима и обладает статусом столицы региона Белый Берег. Торрес в своей работе взял за основу планировку населенного пункта и архитектуру, а остальное реализовал с нуля.

Видео, которое 3D-художник создал в кинематографическом формате, демонстрирует, насколько красивым получился Данстар на UE5. В глаза сразу бросается фотореалистичное окружение. Это касается снежного покрова и вершин на заднем плане. Дома, вода, дороги и заграждения тоже поражают качеством благодаря технологии Nanite, отвечающей за геометрию объектов. А Lumen обеспечила освещение в режиме реального времени. Его Торрес показал во фрагменте, когда восходит солнце и появляются физически корректные тени.

Разработчик даже прогулялся по обновленному Данстару с видом от первого лица. В этот момент заметны проблемы с оптимизацией, однако визуальные красоты их компенсируют. При просмотре ролика даже может возникнуть желание увидеть еще один ремастер знаменитой экшен-RPG от Bethesda.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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