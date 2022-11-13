Пользователь заметил в одном из роликов, посвященных свежей экшен-RPG, любопытную деталь.

Bethesda Game Studios неоднократно подчеркивала, что Starfield будет игрой колоссальных масштабов. Пользователей ждет более сотни солнечных систем, которые включают тысячи планет. Часть из них проработают вручную, а другие случайно сгенерируют на манер No Man's Sky. В одном из роликов Bethesda показала интересную деталь, намекающую на размеры мира в Starfield. Посетитель форума Reddit под псевдонимом Koocai, использовал ее, чтобы сравнить грядущую экшен-RPG по масштабам с The Elder Scrolls V: Skyrim.

Энтузиаст обратил внимание на демонстрацию фоторежима в ролике, посвященном Starfield. В одном из фрагментов на экране присутствовала отметка пути к точке интереса. Чтобы достичь ее, нужно пройти 1,15 километра, или 0,71 мили.

Указанная дистанция составляет пятую часть длинны карты Skyrim. И это всего лишь путь к точке интереса на одной планете. Не факт, что в рамках демонстрации взят край локации. Но даже если так, то 1,15 км можно умножить на тысячи планет и получится более 1115 километров виртуального пространства для исследований. В Skyrim, если быть точным, дистанция между наиболее отдаленными точками на карте составляла примерно 5 километров. То есть в плане масштабов Starfield явно впереди, а вот сможет ли Bethesda наполнить столь большое виртуальное пространство контентом, вопрос открытый.

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Starfield — основные подробности

События игры разворачиваются в XXIV веке. Пользователи в роли членов организации "Созвездие" будут искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

Геймплей Starfield включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Пользователи смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

В проекте реализовали построение баз и создание собственного судна из разнообразных элементов.

Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S в 2023 году.

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