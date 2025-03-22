'Это не документалка': разработчик Assassin's Creed Shadows об исторической достоверности

Режиссёр катсцен игры выделил возможность не придерживаться исторических событий как плюс.

Ubisoft никогда не претендовала на звание историков, и Assassin’s Creed Shadows - очередное подтверждение этому.

В интервью GamesRadar режиссёр катсцен игры Дэвид Ниббелен отметил, что новая часть серии не ставит перед собой цель быть документальным фильмом о феодальной Японии с максимальной аутентичностью:

"Это не документалка. Нам не нужно следовать традиционному японскому нарративу, потому что у Assassin’s Creed уникальный взгляд на историю".

Одним из таких нестандартных решений стало введение сразу двух героев с разными социальными статусами - самурая Ясукэ и крестьянки-наемницы Наоэ. Разные классы, разные взгляды, разные реакции NPC, Ubisoft использует это, чтобы показать контраст двух миров.

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Серия всегда позволяла себе исторические вольности: от кулачного боя с Папой Римским в Brotherhood до встреч с Одином в Valhalla.

Релиз Assassin's Creed Shadows произошёл 20 марта. Игра доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что за первые 2 дня после релиза в Assassin's Creed Shadows поиграли более 2 миллионов игроков.

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