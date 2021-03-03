Акция с дополнительными бонусами для подписчиков PS Plus продлится до 18 марта.

В PlayStation Store началась новая распродажа с дополнительными бонусами для подписчиков сервиса PS Plus. В акцию попали как проверенные временем хиты, среди которых Death Stranding и Bloodborne, так и новые блокбастеры – Watch Dogs: Legion и прочие. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Persona 5 – 299 грн (скидка 85%);

Rise of The Tomb Raider – 189 грн (скидка 80%);

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint – 299 грн (скидка 80%);

Warface: Breakout (Deluxe Edition) – 199 грн (скидка 80%);

Limbo and Inside Bundle – 219 грн (скидка 75%);

Brothers: A Tale of Two Sons – 204 грн (скидка 75%);

NBA 2K21 – 559 грн (скидка 72%);

Metro Exodus (Gold Edition) – 569 грн (скидка 70%);

Death Stranding – 588 грн (скидка 69%);

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan – 313 грн (скидка 67%);

Far Cry 4 – 197 грн (скидка 67%);

South Park: The Stick of Truth – 197 грн (скидка 67%);

Dishonored Definitive Edition – 599 грн (скидка 50%);

Killzone: Shadow Fall – 324 грн (скидка 50%);

Rayman Legends – 324 грн (скидка 50%);

Mad Max – 324 грн (скидка 50%);

Until Dawn – 324 грн (скидка 50%);

Watch Dogs: Legion (Gold Edition) PS4 and PS5 – 1739 грн (скидка 40%);

Bloodborne – 421 грн (скидка 35%);

Call of Duty: Black Ops Cold War – 1419 грн (скидка 29%).

Новая распродажа в PS Store продлится до 18 марта.

Напомним, что в этом месяце все владельцы консолей PlayStation могут получить бесплатно платформер Ratchet & Clank, а также еще 5 игр по подписке PS Plus:

Farpoint;

Ремейк Final Fantasy VII;

Remnant from the Ashes;

Maquette (только для PS5);

Destruction AllStars (только для PS5).

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Автор: Сергей Коршунов