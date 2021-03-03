Watch Dogs: Legion получила скидку в 40% / фото Ubisoft
В PlayStation Store началась новая распродажа с дополнительными бонусами для подписчиков сервиса PS Plus. В акцию попали как проверенные временем хиты, среди которых Death Stranding и Bloodborne, так и новые блокбастеры – Watch Dogs: Legion и прочие. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.
- Persona 5 – 299 грн (скидка 85%);
- Rise of The Tomb Raider – 189 грн (скидка 80%);
- Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint – 299 грн (скидка 80%);
- Warface: Breakout (Deluxe Edition) – 199 грн (скидка 80%);
- Limbo and Inside Bundle – 219 грн (скидка 75%);
- Brothers: A Tale of Two Sons – 204 грн (скидка 75%);
- NBA 2K21 – 559 грн (скидка 72%);
- Metro Exodus (Gold Edition) – 569 грн (скидка 70%);
- Death Stranding – 588 грн (скидка 69%);
- The Dark Pictures Anthology: Man of Medan – 313 грн (скидка 67%);
- Far Cry 4 – 197 грн (скидка 67%);
- South Park: The Stick of Truth – 197 грн (скидка 67%);
- Dishonored Definitive Edition – 599 грн (скидка 50%);
- Killzone: Shadow Fall – 324 грн (скидка 50%);
- Rayman Legends – 324 грн (скидка 50%);
- Mad Max – 324 грн (скидка 50%);
- Until Dawn – 324 грн (скидка 50%);
- Watch Dogs: Legion (Gold Edition) PS4 and PS5 – 1739 грн (скидка 40%);
- Bloodborne – 421 грн (скидка 35%);
- Call of Duty: Black Ops Cold War – 1419 грн (скидка 29%).
Новая распродажа в PS Store продлится до 18 марта.
Напомним, что в этом месяце все владельцы консолей PlayStation могут получить бесплатно платформер Ratchet & Clank, а также еще 5 игр по подписке PS Plus:
- Farpoint;
- Ремейк Final Fantasy VII;
- Remnant from the Ashes;
- Maquette (только для PS5);
- Destruction AllStars (только для PS5).