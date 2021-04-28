Новые скидки на игры для консолей PlayStation продержатся до 13 мая.

Сегодня в PlayStation Store стартовала новая распродажа. Цены были снижены на сотни тайтлов, включая ролевую игру про Ведьмака, экшен Control, популярную японскую РПГ Persona 5 Royal и другие. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Anthem – 329 грн (скидка 85%);

Комплект Unravel Yarny (две части) – 149 грн (скидка 85%);

Shadow of The Tomb Raider – 449 грн (скидка 75%);

Shenmue – 449 грн (скидка 75%);

Call of Cthulhu – 237 грн (скидка 75%);

Star Wars Jedi: Fallen Order – 649 грн (скидка 70%);

"Кровная Вражда: Ведьмак. Истории" – 194 грн (скидка 70%);

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 419 грн (скидка 70%);

Frostpunk – 379 грн (скидка 60%);

Persona 5 Royal – 899 грн (скидка 50%);

Yakuza 3 Remastered – 324 грн (скидка 50);

Nier: Automata – 559 грн (скидка 50%);

Control – 569 грн (скидка 40%);

The Dark Pictures Anthology: Little Hope – 569 грн (скидка 40%);

Bioshock Infinite (The Complete Edition) – 411 грн (скидка 25%).

Распродажа продлится до 13 мая.

Напомним, что в этом месяце подписчики сервиса PS Plus могут получить бесплатно байкерский боевик Days Gone, шутер Zombie Army 4: Dead War и новый платформер Oddworld: Soulstorm.

Майскую подборку игр для PS Plus компания Sony объявит сегодня вечером.

Кроме того, до 15 мая в рамках инициативы PlayAtHome в PS Store проходит раздача постапокалиптического экшена Horizon Zero Dawn с дополнением The Frozen Wilds. Получить полное издание игры могут все владельцы консолей PS4 и PS5.

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Автор: Сергей Коршунов