С момента релиза мобильная игра принесла разработчикам $3,5 миллиарда.

Бесплатная королевская битва PUBG Mobile за два с половиной месяца (72 дня) заработала $500 миллионов. Таким образом за все время с момента релиза мобильная игра принесла разработчикам $3,5 миллиарда.

По данным отчета аналитической компании Sensor Tower, только за 2020 года королевская битва заработала $1,8 миллиарда. За этот же период игру скачали 198 миллионов раз.

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Также в Sensor Tower напомнили, что 2 сентября PUBG Mobile была запрещена в Индии. Эта страна является лидером по количеству загрузок игры. Теперь компания PUBG Corporation пытается самостоятельно вернуть игру на рынок, без участия издателя Tencent.

Всего же на данный момент PUBG Mobile скачали 770 миллионов раз по всему миру. На Китай, где PUBG Mobile издается под названием Game For Peace приходится 124 миллиона скачиваний. Большая часть загрузок – 65,3% приходится на Android, а 34,7% – на iOS.

Топ 3 стран по количеству загрузок PUBG Mobile на Android:

Индия – 24% от общего числа загрузок (185,5 миллиона скачиваний);

Китай – 16,4% от общего числа загрузок;

США – 6,3% от общего числа загрузок;

И хоть на Индию приходится большее количество скачиваний, она приносит всего 1,2% от общих доходов игры. Больше всего создатели PUBG Mobile зарабатывают в App Store. Пользователи iOS приносят разработчикам 80% от всех доходов.

Топ 3 стран, которые приносят самый большой доход для PUBG Mobile в App Store:

Китай – 53% от общих доходов ($1,9 миллиарда);

США – 13,6% от общих доходов;

Япония – 5,5% от общих доходов;

В данный момент PUBG Mobile остается самой успешной королевской битвой на смартфонах.

PUBG Mobile

PUBG Mobile – это мобильная версия королевской битвы PlayerUnknown’s Battlegrounds. Игроки начинают матч без снаряжения и в процессе должны раздобыть оружие и припасы, чтобы бороться за первое место и стать последним героем, выжившим в битве.

Игра вышла в 2018 году на iOS и Android.

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Автор: Сергей Коршунов