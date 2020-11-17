В мобильной королевской битве появились оружие, монстры и уникальные механики из украинской игровой франшизы.

В королевской битве для смартфонов PUBG Mobile стартовал 16-й сезон. В нем появился совместный режим под названием Metro Royale с персонажами украинского шутера Metro Exodus – Артемом и Анной. Режим создан совместно с PUBG Corporation и студией 4A Games.

"В честь сотрудничества со вселенной Metro в pubg Mobile грядут совершенно новые события. Игроки смогут на уровне 1 облачить своих героев в костюмы Артема и Анны из знаменитой серии Metro", – сообщили в PUBG Corporation.

Разработчики также отметили, что в эксклюзивном событии Metro Adventure пропуска Royale Pass можно будет разблокировать два костюма:

Костюм полковника Миллера – Colonel Miller Outfit;

Базовый костюм Миллера – Casual Miller Outfit;

"В событии Metro Adventure игроки могут использовать значки Metro Badges, чтобы начать свое приключение и добраться до различных станций. Здесь они найдут припасы, с помощью них они смогут воспользоваться лучшими предложениями и получить одежду или элементы отделки предметов", – добавили разработчики.

Более того, при повышении ранга Royale Pass, игроки смогут разблокировать дополнительные наряды премиум-класса, в том числе Cyber Enforcer Outfit на 50-м ранге. А на 100-м уровне игроков ждет специальный набор Night Terror.

О режиме Metro Royale в PUBG Mobile

На карте Эрангель появятся подземные станции метро, оружие, монстры, уникальные Зоны радиации и другие уникальные особенности украинской серии Metro. Также создатели напомнили о новой игровой механике – пользователи получат возможность быстро передвигаться по линиям метро, которые будут случайным образом появляться на карте.

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Автор: Сергей Коршунов