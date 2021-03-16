Джейд Реймонд основала Haven Studios после неудачного сотрудничества с Google на проекте Stadia.

Джейд Реймонд, работавшая над первыми частями Assassin's Creed, основала независимую студию Haven и объявила о создании игры для консолей PlayStation.

Об этом глава новоиспеченной Haven Studios заявила в блоге PlayStation.

До этого Реймонд возглавляла игровые студии cтриминговой платформы облачного гейминга Stadia. Однако в прошлом месяце Google решила закрыть их, сократив 150 сотрудников.

"Последние 12 месяцев выдались непростыми и очень странными. Пандемия, социальная несправедливость и сокращение рабочих мест затронули многих моих друзей, родственников и коллег", – рассказала Джейд.

После прекращения работы в Google, Джейд Реймонд собрала команду специалистов, с которыми сотрудничала много лет, и открыла независимую студию в Монреале. По ее словам, Haven Studios уже трудится над новым проектом. Более подробно о нем Реймонд расскажет позже.

"Пришло время вновь сосредоточиться на играх в том месте, где мы можем развиваться в своем ремесле без преград и ограничений. Мы хотим создавать миры, где игроки смогут отдохнуть от реальности, веселиться, находить способы самовыражения и друзей. Мы хотим вложить всю нашу страсть в проекты. Мы хотим дарить людям что-то совершенно чудесное. Потому что верим, что игры способны делать наши жизни намного радостнее. И Sony тоже в это верит. Сложно найти компанию, которая так же стремится к совершенству. И поэтому мне особенно приятно получить их поддержку и помощь", – резюмировала глава Haven Studios.

Тон комментариев Реймонд косвенно подтверждает слухи о проблемах на проекте Stadia. В частности, инсайдеры утверждали, что боссы в Google не совсем верно понимали, как работает игровая индустрия. Они тратили "десятки миллионов долларов" на портирование игр вроде Red Dead Redemption 2 или Resident Evil 7 для Stadia. За такую сумму можно было бы разработать с нуля среднебюджетный эксклюзив. Однако от них в компании в итоге решили совсем отказаться. В результате это привело к закрытию студий и роспуску команд.

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Автор: Сергей Коршунов