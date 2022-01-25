Оказывается, основная линия повествования потребует не так уж много времени.

Продюсер Elden Ring Ясухиро Китао в рамках мероприятия Taipei Game Show 2022 поделился новыми подробностями игры. Он рассказал о продолжительности грядущего проекта студии FromSoftware, известной по Dark Souls и Bloodborne, сюжетных развилках и общем количестве контента. А еще разработчики объявили, что их ролевой экшен ушел на золото. Мастер-диск с Elden Ring отправили издателю, и игра выйдет точно в назначенный срок — 25 февраля. Теперь FromSoftware взялась за патч первого дня.

Ясухиро Китао дал следующий комментарий касательно продолжительности проекта: "Это будет существенно отличаться в зависимости от игрока. Но если говорить о целях, поставленных во время разработки, то идея заключается в том, что основной маршрут должен быть пройден примерно за 30 часов. Игра в целом довольно масштабна и содержит еще многие десятки часов геймплея, но если мы говорим только об основном маршруте, то это не должно занять намного больше времени".

Читайте такжеИгроки раскрыли секреты, которые были спрятаны на карте Elden RingКитао дал понять, что 30 часов — это минимум для прохождения Elden Ring. Если игрок захочет отклониться от основных миссий и исследовать мир, то он может помножить упомянутый показатель на два или даже три. Судя по фанатским наблюдениям, в проекте реализован огромный мир с кучей секретов, сражений и неожиданных встреч. Китао также упомянул, что Elden Ring не удастся пройти на 100 % за один раз. Ближе к концу игры появляются сюжетные развилки, которые закрывают доступ к части контента. Если захочется увидеть все финальные пути, то придется заново штормить сюжетную кампанию.

Что известно об Elden Ring

Elden Ring — это самая большая игра FromSoftware. В ней будет бесшовный открытый мир, динамическая система погодных условий и смена времени суток.

Путешествовать по локациям игры можно верхом на лошади.

Пользователи должны создать персонажа и прокачать его под собственный стиль боя.

В стычках можно применять разнообразное оружие, магию и другие навыки.

Кроме обычных поединков, в игре будут элементы скрытного прохождения.

Предварительные заказы проекта уже открыты. В Steam цена составляет 799 гривен.

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