Они сумели расшифровать письмена, оставленные разработчиками.

Elden Ring — это новый ролевой экшен от создателей Dark Souls и автора "Игры Престолов" Джорджа Мартина. Релиз проекта состоится только через месяц, но энтузиасты уже раскрывают его секреты. Китайские блогеры с YouTube-канала YYSTV расшифровали письмена на карте Elden Ring и узнали много интересной информации.

Читайте такжеВышел сюжетный трейлер Elden Ring – нового проекта от создателей Dark Souls и автора "Игры престолов"Пользователи выяснили, что заметки написаны на языке народа Йи. Членов этой этнической группы осталось около восьми миллионов. Они проживают на территории Китая и Вьетнама. Блогерам пришлось постараться, чтобы найти знатока языка Йи, который больше не используется в повседневной жизни. В результате энтузиасты отыскали нужного человека и смогли расшифровать письмена.

Как оказалось, заметки оставил первоначальный владелец карты. Часть фраз рассказывает о конкретных местах в мире Elden Ring, например, замке Штормвейл, который был доступен в рамках технического тестирования. В письменах также много внимания уделяется морю. Одно из предупреждений гласит, что в северных водных просторах нельзя слушать песню сирен, а иначе неосторожного путника ждет смерть под волнами.

Что известно об Elden Ring

Elden Ring — это самая большая игра FromSoftware. В ней будет бесшовный открытый мир, динамическая система погодных условий и смена времени суток.

Путешествовать по локациям игры можно верхом на лошади.

Пользователям потребуется создать персонажа и прокачать его под собственный стиль боя.

В стычках можно применять разнообразное оружие, магию и другие навыки.

Кроме обычных поединков, в игре будут элементы скрытного прохождения.

Предварительные заказы проекта уже открыты. В Steam цена составляет 799 гривен.

Elden Ring выйдет 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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