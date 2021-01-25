Гра выйдет на ПК только 5 февраля этого года.

Продажи ролевого экшена Nioh 2 на PlayStation 4 превысили 1,4 миллиона копий.

Об этом издатель Koei Tecmo сообщил в финансовом отчете за третий квартал текущего финансового года.

Также компания отметила, что с 1 октября по 31 декабря 2020 года выручка выросла игрового сегмента на 71,9%, а операционная прибыль на 229,4% в сравнение с аналогичным периодом прошлого финансового года.

Трейлер Nioh 2

Подробно про Nioh 2

Nioh 2 – это игра в жанре Action/RPG от студии Team Ninja и издателя Koei Tecmo. Она вышла на PlayStation 4 13 марта 2020 года.

Действие Nioh 2 происходит в 1555 году. Земли Японии заполонили твари и духи, а над страной нависла ужасная угроза. Игроку нужно взять на себя роль одинокого наемника, который использует сверхъестественные способности в бою с врагами.

На агрегаторе Metacritic игра получила 85 баллов из 100 от СМИ и 7,9 балла из 10 от пользователей.

Напомним, что 5 февраля этого года Nioh 2 выйдет на ПК. Также в этот день игра получит патч, который обновит ее для PlayStation 5.

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Автор: Сергей Коршунов