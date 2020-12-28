Только в США консоль нового поколения от Sony купило 1,5 миллиона человек.

За пять недель с момента запуска продажи PlayStation 5 достигли отметки в 3,7 миллиона устройств. Это почти в два раза больше, чем у Xbox Series X.

По данным портала VGChartz, хоть консоль от Microsoft и поступила в продажу на два дня раньше, чем PS5, но разошлась тиражом в 2 миллиона устройств. В это же время PlayStation 5 удалось стать лидером продаж несмотря на то, что ее запуск проходил в два этапа – 12 ноября в США, Канаде, Мексике, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, а 19 ноября – в Европе и остальных регионах.

Стартовые продажи PS5 превзошли также продажи Nintendo Switch, которая за пять недель после выхода разошлась тиражом в 2,3 миллиона консолей.

PlayStation 5 – 3733146 устройств;

Nintendo Switch – 2329638 консолей;

Xbox Series X – 2009716 приставок;

Самым прибыльным регионом оказались США. Здесь PlayStation 5 за пять недель с момента запуска купило более 1,5 миллиона человек. Вторым по популярности стал европейский рынок – тут PS5 разошлась тиражом в 1,3 миллиона устройств. Это более чем в два раза больше продаж Xbox Series X (601 тысяча консолей). На третьем месте Япония – 226,5 тысячи PlayStation 5 и всего 31,6 тысячи Series X.

Более точные данные о продажах сама Sony еще не опубликовала.

PlayStation 5 в Украине

В Украине запуск PlayStation 5 состоялся 19 ноября. Официальная рекомендованная цена составила 16799 грн за стандартную версию и 13499 за Digital Editicon – единственное отличие от обычной в отсутствии Blu-ray привода.

Уже две партии в Украине разошлись по предзаказам. PlayStation 5 брали не только на замену PS4, но и как подарок на новогодние праздники.

Напомним, что в комплекте в PlayStation 5 идет бесплатный платформер Astro’s Playroom. Благодаря пользовательскому голосованию эта игра стала победителем в номинации "Лучшее использование геймпада DualSense" в официальном блоге PlayStation.

Также подписчикам PS Plus на новой консоли будет доступна бесплатно коллекция из 20 лучших хитов с PS4 благодаря бонусу PlayStation Plus Collection.

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Автор: Сергей Коршунов