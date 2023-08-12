Эта дата указана в онлайн-магазине издательства Plaion, партнера студии GSC.

Пока что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World официально заявлен к выходу в 2023 году. Однако последние слухи и утечки указывали на то, что она задержится как минимум до начала 2024 года. Сегодня появилась информация, что релиз украинского шутера ближе, чем мы думаем.

Свежие сведения с возможной датой релиза "Сталкера 2" поступили не от каких-то там инсайдеров. Данные опубликовал издатель Plaion – официальный партнер GSC Game World по выпуску грядущего шутера на физических носителях.

Согласно данным на сайте издательства, S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет уже 1 декабря этого года. Там же упоминается, что в набор войдут стикеры и тематическая сувенирная продукция.

Видео дня

Не исключено, что указанная на сайте компании дата не более чем временная "заглушка". Впрочем, 1 декабря приходится на пятницу, а многие компании любят выпускать свои игры именно под конец недели, что тоже говорит о том, что дата может оказаться верной.

Играбельную демоверсию S.T.A.L.K.E.R. 2 создатели шутера привезут на выставку Gamescom 2023. Она пройдет 23–27 августа. Не исключено, что GSC объявит точную дату релиза именно на этом мероприятии.

Напомним, что августовскую выставку Gamescom 2023 посетит и другая украинская студия – 4A Games. А это значит, есть реальные шансы получить анонс следующей части Metro.

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