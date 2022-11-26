Корпорация объявила, что игру выпустят в 2024 году.

Инсайдеры и журналисты уже неоднократно высказывались о сроках запуска GTA 6. Они называли разные временные периоды, но наиболее чаще звучали 2024-й и начало 2025-го года. А теперь благодаря Microsoft выяснилось, что информаторы были правы.

Корпорация продолжает защищать свою сделку по приобретению Activision Blizzard перед британским регулятором, который решил подробнее рассмотреть поглощение. Доводы в свою пользу "зеленые" выложили в 111-страничном документе. Его опубликовали в открытом доступе, согласно законодательству Британии.

Благодаря этому удалось выяснить много подробностей, например, что консоли Xbox и PlayStation следующего поколения появятся лишь в 2028 году. GTA 6 тоже удостоилась упоминания в документе. Microsoft написала: "Релиз горячо ожидаемой Grand Theft Auto 6 ожидается в 2024 году".

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При этом корпорация сослалась на отчет Bloomberg, в котором редактор Джейсон Шрайер упоминал о выходе игры в 2024-м. Эту информация репортер узнал от своих источников. Казалось бы, Microsoft лишь повторила слова журналиста. Однако стоит учитывать, что она опубликовала дату в официальном документе, который рассматривает антимонопольный регулятор. Вряд ли крупная корпорация упоминала бы простые слухи, не обладая достоверными сведениями о сроках запуска Grand Theft Auto 6.

Rockstar Games и Take-Two Interactive никак не прокомментировали утечку. Они также не делали заявлений об официальной дате запуска игры. Однако после крупного слива геймплея, скриншотов и исходного кода тестовой версии шестой части, издатель сообщал, что инцидент никак не отразится на сроках разработки. То есть внутренние планы Rockstar остались прежними.

Что известно о GTA 6

Rockstar Games подтвердила разработку игры в феврале, но не поделилась никакими деталями.

Согласно заявлениям инсайдеров, сюжет шестой части разворачивается в современной версии Вайс-Сити и окрестностях. Одним из главных героев станет девушка, а вторым — парень. Это будут современные версии Бонни и Клайда.

На старте GTA 6 будет умерено масштабной, но в дальнейшем ее планируют расширять за счет обновлений. Разработчики якобы хотят менять и дополнять игру по аналогии с Fortnite.

Новое направление и уход Дэна Хаузера, одного из основателей Rockstar, повлияли на тон Grand Theft Auto 6. Она будет менее сатирической и вызывающей по сравнению с предыдущими частями.

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