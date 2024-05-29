Sony подтвердила презентацию игр State of Play: там анонсируют ожидаемый ПК-порт

Трансляция будет идти около получаса и всего покажут около 14 игр.

Sony сообщила, что пришло время для нового State of Play. Это традиционное получасовое шоу, на котором японский издатель чаще всего рассказывает о проектах от своих внутренних студий.

Свежий выпуск пройдет 31 мая, начало – в 01:00 по киевскому времени. Известно, что в его рамках покажут около 14 игр, но их названия не раскрываются.

Вдобавок, 31 мая 2:00 по Киеву пройдет презентация Konami, посвященная франшизе Silent Hill. На ней должны поделиться подробностями о ремейке второй части и другими проектами во вселенной, которых, кстати, немало.

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Майский State of Play: какие игры покажут

Со слов инсайдеров, на презентации точно покажут совместный проект Sony и LEGO во вселенной Horizon под названием LEGO Horizon Adventures, сетевой шутер Concord от "ветеранов индустрии" и новую игру в серии Sly Cooper.

Также ожидается анонс God of War Ragnarok на ПК. Эта игра получила наивысшие оценки от критиков и считается одной из лучших в истории PlayStation.

Возможно, анонсируют PS5 Pro, о которой уже накопилось много слухов. И если они подтвердятся, переход с PlayStation 5 на PS5 Pro будет более значительным, чем переход с PS4 на PS4 Pro

Трансляция майской State of Play пройдет на YouTube, Twitch и TikTok.

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