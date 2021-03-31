В Украине премьера Mortal Kombat все еще назначена на 15 апреля / фото ew.com
Кинокомпания Warner Bros перенесла премьеру фильма по мотивам известного файтинга Mortal Kombat. Лента выйдет в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max 23 апреля.
Читайте такжеЧто посмотреть с 25 марта: «Годзилла против Конга» и «Земля кочевников» для избранных и свежие сериалы онлайн
Как сообщило издание Variety, такое решение студия могла принять, чтобы дать дополнительную неделю для проката другого своего блокбастера – «Годзилла против Конга».
Впрочем, в Украине премьера экранизации Mortal Kombat все еще назначена на старую дату – 15 апреля. При этом из-за локдауна многие кинотеатры, в том числе и в Киеве, не работают.
Трейлер экранизации Mortal Kombat
О фильме Mortal Kombat
- Лента создана по мотивам одноименного файтинга. Главным героем картины выступает Коул Янг – боец MMA, которого сыграл Льюис Тан (сериал "В пустыне смерти"). По сюжету колдун Шанг Цунг открывает охоту на героя. В попытках спастись Янг попадает в храм бога грома – Рэйдена. Тут он вместе с другими бойцами будет тренироваться, чтобы защитить Земное царство.
- В фильме сыграли Хироюки Санада ("Мстители: Финал"), Джо Таслим ("Рейд"), Таданобу Асано ("Тор: Рагнарек") и другие актеры. Режиссер Саймон МакКуойд обещает, что фильм будет соответствовать духу серии кровавых файтингов.
- Лента уже получила возрастной рейтинг 18+.