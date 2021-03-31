Студия Warner Bros решила выпустить фильм на неделю позже – 23 апреля.

Кинокомпания Warner Bros перенесла премьеру фильма по мотивам известного файтинга Mortal Kombat. Лента выйдет в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max 23 апреля.

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Как сообщило издание Variety, такое решение студия могла принять, чтобы дать дополнительную неделю для проката другого своего блокбастера – «Годзилла против Конга».

Впрочем, в Украине премьера экранизации Mortal Kombat все еще назначена на старую дату – 15 апреля. При этом из-за локдауна многие кинотеатры, в том числе и в Киеве, не работают.

Трейлер экранизации Mortal Kombat

О фильме Mortal Kombat

Лента создана по мотивам одноименного файтинга. Главным героем картины выступает Коул Янг – боец MMA, которого сыграл Льюис Тан (сериал "В пустыне смерти"). По сюжету колдун Шанг Цунг открывает охоту на героя. В попытках спастись Янг попадает в храм бога грома – Рэйдена. Тут он вместе с другими бойцами будет тренироваться, чтобы защитить Земное царство.

В фильме сыграли Хироюки Санада ("Мстители: Финал"), Джо Таслим ("Рейд"), Таданобу Асано ("Тор: Рагнарек") и другие актеры. Режиссер Саймон МакКуойд обещает, что фильм будет соответствовать духу серии кровавых файтингов.

Лента уже получила возрастной рейтинг 18+.

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Автор: Сергей Коршунов