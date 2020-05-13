Представлен Unreal Engine 5 с геймплейным демо на PlayStation 5 (видео)

Движок позволит создавать более кинематографичную графику и улучшит освещение в играх.

Компания Epic Games представила игровой движок Unreal Engine 5, а также продемонстрировала его возможности на примере геймплейного демо с консоли нового поколения – PlayStation 5.

Демо Unreal Engine 5 на консоли PlayStation 5

В Epic Games утверждают, что Unreal Engine 5 позволит забыть про понятие "бюджет на полигоны", потому что одной из главных особенностей движка станет технология Nanite. Она позволяет разработчикам брать ассеты кинематографического качества с миллиардами полигонов. Вместе с "бюджетом на полигоны" уйдет дальность прорисовки и ручная настройка LOD. Потому что геометрия Nanite стримится и масштабируется в реальном времени.

Еще одной особенностью Unreal Engine 5 станет новый метод работы глобального освещения под названием Lumen. Эта система позволит создавать более детальные сцены с освещением, которое автоматически адаптируется под изменения.

Ранняя версия движка выйдет в начале 2021 года. Unreal Engine 5 поддерживает консоли PS5, Xbox Series X, Windows, Mac, а также платформы iOS и Android.