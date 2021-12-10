Амиция и Гуго продолжат свой путь.

Церемония награждения The Game Awards 2021 выдалась богатой на мировые премьеры. Одна из них — это демонстрация геймплея A Plague Tale: Requiem, сиквела A Plague Tale: Innocence.

В грядущем приключении от Asobo Studio и Focus Home Interactive пользователи опять отправятся в средневековую Францию. Сиквел продолжит историю Амиции и Гуго, которым предстоит столкнуться с новыми испытаниями. Свежий геймплейный ролик показал, как герои путешествуют по разным локациям. Они посетили густонаселенный город и пробежались по цветочному полю.

На видео также присутствуют полчища крыс — фирменная черта франшизы. Чтобы отогнать грызунов, Амиция использовала факел, при этом девушка крепко прижимала к себе младшего брата. Еще зрителям показали поездку на корабле, прятки от врагов и сражения. Главная героиня сможет применять арбалет и скрытно убивать противников со спины.

Что еще известно об A Plague Tale: Requiem

Игра отметится множеством разнообразных моментов. Например, в трейлере показали, как Амиция пытается выбраться из горящего поля, а также поездку на лодке, которую обстреливают солдаты.

Крыс стало еще больше, и они по-прежнему опасны, несмотря на концовку A Plague Tale: Innocence.

В сиквеле появятся уже знакомые и новые персонажи. Один из них — это Лукас, который сопровождает Амицию и Гуго.

A Plague Tale: Requiem выйдет в 2022 году на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S, точная дата пока не сообщается.

Автор: Назар Степорук