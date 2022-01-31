Свежие геймплейные демонстрации показывают исследование двух локаций.

Elden Ring — это новый ролевой экшен от создателей Dark Souls и автора "Игры престолов" Джорджа Мартина. Проект стал главной темой свежего номера журнала Game Informer. Репортеры портала получили множество эксклюзивных материалов и постепенно выкладывают их в свободный доступ. Недавно на YouTube-канале издания появились сразу два геймплейных ролика Elden Ring с исследованием интересных локаций.

Читайте такжеПродолжительность и сюжетные развилки: авторы Dark Souls поделились деталями Elden RingПервое видео показывает, как игрок отправился в Замок Морн. По пути пришлось уклоняться от стрел огромного лучника, который стоит перед входом. Когда пользователь приблизился к врагу, то сбил его с ног и легко победил. Внутри замка можно найти аналог костра и несколько сундуков с добычей. А еще здесь находится много противников, часть из которых воюют между собой.

Второй ролик посвящен изучению локации под названием Озерная Лурния. Попасть на ее территорию можно с помощью специального портала. Эта затопленная область, окруженная скалами, окутывает атмосферой таинственности. Здесь также можно повстречать уникальных врагов, например, антропоморфных жаб с впечатляющим набором атак.

Elden Ring — основные подробности

Elden Ring — это самая большая игра FromSoftware. В ней будет бесшовный открытый мир, динамическая система погодных условий и смена времени суток.

Путешествовать по локациям игры можно верхом на лошади.

Пользователи должны создать персонажа и прокачать его под собственный стиль боя.

В стычках можно применять разнообразное оружие, магию и другие навыки.

Кроме обычных поединков, в игре будут элементы скрытного прохождения.

Предварительные заказы проекта уже открыты. В Steam цена составляет 799 гривен.

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