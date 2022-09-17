В грядущем фильме появятся Орландо Блум и Дэвид Харбор.

В конце мая текущего года Sony анонсировала экранизации трех своих знаменитых франшиз — God of War, Horizon и Gran Turismo. Первые две получат сериал, а третья – фильм от Нила Бломкампа. Информацию на этот счет опубликовали в СМИ почти сразу после официального объявления о создании адаптаций. А теперь появились дополнительные сведения касательно картины по мотивам Gran Turismo. Журналисты узнали о сюжете и актерах, которые сыграют центральные роли в фильме.

Подробностями поделилось издание The Hollywood Reporter, обладающее обширными инсайдерскими связями в сфере кинематографа. По данным издания, экранизация будет основана на реальных событиях. Сюжет адаптации посвящен подростку, который благодаря игровой серии Gran Turismo победил в реальном состязании и решил стать профессиональным гонщиком.

Главную роль в фильме исполнит Арчи Мадекве, известный по фильму "Солнцестояние" и сериалу "Видеть". Дэвиду Харбору ("Очень странные дела", "Черная вдова", "Хеллбой") достался образ опытного гонщика, который отошел от дел. А Леголас из "Властелина колец" и Уилл Тернер из "Пиратов Карибского моря", Орландо Блум, сыграет беспринципного маркетолога, который хочет заработать на восходящей звезде.

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Фильм Gran Turismo — другие подробности

За сценарий картины отвечают Джейсон Холл ("Бабник", "Снайпер", "Спасибо за вашу службу") и Зак Бэйлин ("Король Ричард").

Асад Кизилбаш и Картер Свон из PlayStation Production, а также Даг Белград и Дана Брунетти занимаются продюсированием. А создатель игры Кадзунори Ямаути и Холл выступают исполнительными продюсерами.

Съемки фильма начнутся в Европе на следующей неделе, а релиз состоится 11 августа 2023 года.

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