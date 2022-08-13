Ожидаемая экшен-RPG не появится в этом году.

Когда в начале года появились слухи о проблемах с разработкой Hogwarts Legacy и возможном переносе игры на 2023 год, издательство Warner Bros. Interactive Entertainment попыталось их развенчать. Даже глава конгломерата WarnerMedia подтвердил релиз проекта в 2022-м. Однако выполнить обещание не удалось. Hogwarts Legacy опять "переехала", хоть и не слишком далеко.

Новая дата релиза игры — 10 февраля 2023 года. Это касается выхода на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. А вот версия для Nintendo Switch задержится на неопределенный срок.

Разработчики из Avalanche Software дали следующий комментарий касательно переноса: "Команда очень хочет, чтобы вы играли, но нам нужно еще немного времени, чтобы обеспечить наилучшие впечатления от игры".

Напомним, это уже второй раз, когда Hogwarts Legacy отложили на длительный срок. Изначально проект планировали выпустить еще в 2021 году. Но в прошлом январе Avalanche Software объявила о переносе на 2022-й, а теперь экшен-RPG переехала на 2023-й. И нельзя точно сказать, что дату релиза не сместят третий раз.

Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy выйдет в 2022 году на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и ПК.

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