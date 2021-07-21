eFootball выйдет в сентябре этого года и будет поддерживать полноценный кроссплей между всеми платформами.

Издательство Konami официально переименовало серию футбольных симуляторов Pro Evolution Soccer (PES) в eFootball, а также объявило о переводе игры на условно-бесплатную модель распространения.

С сентября этого года теперь уже eFootball станет бесплатным на PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и ПК. Позже выйдут версии для мобильных платформ iOS и Android. О релизе на Nintendo Switch издатель не говорит, передает IGN.

Кроме того, новоиспеченный eFootball ожидает ряд других изменений:

Игру переведут с движка FOX Engine на Unreal 4. Это позволит разработчикам добавить в eFootball в четыре раза больше анимаций, чем было ранее;

К зиме этого год в eFootball появится полноценный кроссплей между всеми платформами;

eFootball будет поддерживать пользовательские патчи, которые позволяют добавлять в игру различные команды;

Игра будет запущена в упрощенном виде. А в течение года в нее будут добавлять новые режимы, команды и разнообразные функции.

На релизе в игре будет только один режим и 9 клубов, среди которых, к примеру, "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

С дорожной картой развития проекта можно ознакомиться ниже.

Больше подробностей об игровом процессе и онлайн-режимах eFootball издатель сообщит в августе, вероятней всего, во время Gamescom 2021.

Трейлер eFootball

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Автор: Сергей Коршунов