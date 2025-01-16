Известно, что у него была эмфизема.

В возрасте 78 лет скончался всемирно известный американский кинорежиссер, музыкант, художник и актер Дэвид Линч.

Трагическое известие сообщили родные режиссера на его странице в социальной сети Facebook. Они не назвали причину смерти, однако в 2020 году у Линча диагностировали эмфизему. Тогда он рассказывал, что почти не выходит из дома, поскольку с трудом может пересечь комнату:

"С глубоким сожалением мы, его семья, сообщаем о смерти человека и художника Дэвида Линча. Мы были бы благодарны, если бы вы оставили нас наедине в это время. В мире образовалась большая дыра от того, что его больше нет с нами. Но, как он говорил: "Смотрите на пончик, а не на дыру".

Чем известен Линч

Наибольшую известность американскому режиссеру принесли фильмы "Синий бархат", "Шоссе в никуда", "Внутренняя империя" и "Малхолланд Драйв", а также сериал "Твин Пикс".

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За свою карьеру он получил ряд престижных кинопремий, среди которых "Золотая пальмовая ветвь" и "Золотой лев".

В начале полномасштабной войны он поддержал Украину и призвал кремлевского правителя Путина прекратить сеять смерть и разрушение.

Осенью 2024 года он говорил, что продолжает работать над своими фильмами, несмотря на тяжелую болезнь.

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