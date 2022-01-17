На ней изображены все топографические объекты и тщательно указаны границы каждого государства.

Директор по заданиям Cyberpunk 2077 Павел Саско рассказал в своем микроблоге о впечатляющей работе географов из Варшавского университета. Они создали точную карту мира, который описан в книжной саге "Ведьмак" за авторством Анджея Сапковского.

Для реализации своего замысла ученые использовали не только первоисточник в лице романов о Геральте из Ривии. Географы искали информацию в сериале от Netflix и фанатских наработках. Например, они изучали атласы мира из "Ведьмака", которые ранее составили поклонники франшизы. В результате ученые сумели создать максимально точную карту. На ней показано рельеф местности, реки, поселения и границы разных государств. Деревни и города получили отдельные отметки в соответствии с количеством населения. Больше всего людей находится в столицах королевств, например, Вызиме и Новиграде. А чтобы пользователи не запутались при изучении карты, географы составили удобную легенду.

Популярность бренда "Ведьмак"

Франшиза началась с книг писателя Анджея Сапковского, которому принадлежат права на нее.

Однако катализатором популярности бренда стала игровая серия The Witcher от CD Projekt RED — в частности, третья часть. Ее совокупные продажи еще в 2020 году превысили 50 миллионов копий. А тираж The Witcher 3: Wild Hunt прошлой весной перешел рубеж в 30 миллионов единиц.

В 2019-м "Ведьмак" получил сериальную экранизацию от Netflix. Уже вышло два сезона шоу, хотя первый оказался популярнее второго.

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