За ношение копии оружия из игры задержанному грозит уголовное наказание.

В Запорожье полиция задержала молодого человека с копией меча из игры "Ведьмак".

Парень признался, что меч был изготовлен кустарным способом, однако пояснить его историю происхождения и цель использования не смог, заявила пресс-служба патрульной полиции Запорожской области в Facebook.

Впрочем, этот меч известен всем поклонникам серии игр "Ведьмак". В The Witcher 3: Wild Hunt с таким мечом ходила Цири – одна из ключевых героинь третьей части. У этого меча даже есть название – Зираэль, то есть Ласточка. Так в книгах Анджея Сапковского, по мотивам которых и была создана игровая серия, называли саму Цири.

Однако полиция этого не знала, и на место задержания была вызвана следственно-оперативная группа. В пресс-службе подчеркнули, что за ношение, изготовление или сбыт холодного оружия предусмотрена уголовная ответственность.

Был ли заточен меч или это была обычная реплика – в полиции не уточнили.

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Трилогия игр о Ведьмаке была создана польской студией CD Projekt RED. Последняя часть вышла в 2015 году и обрела мировую популярность.

Благодаря успеху игры, крупнейшая стриминговая платформа Netflix заинтересовалась созданием сериала "Ведьмак", а актер Генри Кавилл ("Бетмен против Супермена") сам попросился на роль Геральта из Ривии – главного героя саги.

По данным на середину 2020 года вся трилогия игр разошлась тиражом в 50 миллионов копий.

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Автор: Сергей Коршунов