Мошенники предлагают купить у них консоль, а при встрече отбирают деньги.

Старт продаж игровых консолей нового поколения сопровождался большим ажиотажем. Особенной популярностью у геймеров пользуется PlayStation 5. За четыре месяца после выхода она хоть и продалась рекордным тиражом в 7,8 миллиона устройств, но на всех явно не хватило.

Дефицитом активно пользуются перекупщики, которые покупают консоли с помощью программ-ботов по рекомендованной цене в 499 евро, и перепродают почти в два раза дороже. Однако теперь мошенники нашли новый способ «вытрясти» деньги из энтузиастов, желающих купить консоль с рук, сообщает издание Jeuxvideo.

Так во французском городе Мелён появилась группа злоумышленников, которая стала размещать на сайте Leboncoin (местный аналог OLX) объявления о продаже PS5. Цену ставили 650 евро, что хоть и дороже рекомендованной, но незначительно. Поэтому покупатели нашлись быстро. Им назначали встречу в безлюдных частях города. Клиенты приходили туда с наличными, но вместо обещанной консоли, их встречали люди в масках и балаклавах. Угрожая пистолетами, ножами, молотками и даже электрошокерами, они забирали у покупателей деньги, и скрывались.

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Случай был далеко не единственный, поэтому полиция начала расследование, в ходе которого были задержаны четверо молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет. Их арестовали прямо на месте преступления.

Комиссар полиции Поль Гильбо порекомендовал всем желающим купить PlayStation 5 с рук, назначать встречи в людных местах, не ходить на них в одиночку и говорить своим близким о том, куда направляетесь.

Напомним, что это далеко не первый случай преступлений, в которых фигурирует PS5. Так в ноябре на старте продаж в Британии группа преступников смогла ограбить движущийся грузовик, который перевозил новейшие консоли от Sony.

А в Канаде на перекупщика консоли напали покупатели. Но несмотря на численный перевес, ему удалось отбиться от нападавших.

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Автор: Сергей Коршунов