Преступники уже не в первый раз устраивают такое необычное ограбление.

В Британии группа преступников смогла ограбить движущийся грузовик, который перевозил консоли PlayStation 5.

Как передает издание The Times, для ограбления злоумышленники использовали три автомобиля. Одна машина ехала спереди грузовика, вторая сбоку, а третья – сзади. Из нее через большой люк в крыше выбирался грабитель. По капоту он перепрыгивал на грузовик, открывал замки и передавал коробки своим сообщникам.

По словам авторов издания, только за этот год было совершено как минимум 27 похожих ограблений. Подобные случаи учащаются в период рождественских праздников. А под прицел грабителей попадают не только игровые консоли, но еще смартфоны, телевизоры, косметика и даже сигареты.

Такой необычный способ грабежа злоумышленники выбирают потому, что автомобильные перевозки никак не охраняются.

Напомним, ранее жители Британии жаловались на сеть Amazon. Интернет-гигант вместо оплаченной PlayStation 5 присылал клиентам мелкую кухонную техника, дешевую электронику и даже кошачий корм.

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Автор: Сергей Коршунов