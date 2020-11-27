Несмотря на численный перевес, перекупщику удалось отбиться от нападавших.

Запуск PlayStation 5 по всем мире проходит с большим ажиотажем. Первую партию консолей нового поколения смели с полок еще в день старта продаж, 19 ноября. Но некоторые предприимчивые пользователи решили перепродавать консоли в несколько раз дороже.

Однако в Канаде такие люди все чаще становятся жертвами грабителей, сообщает телеканал Global News.

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Так один из жителей Британской Колумбии (Канада) привез свою консоль на автостоянку на встречу с потенциальным покупателем. Но там его уже ждало трое грабителей. Один из них брызнул в лицо владельцу консоли перцовым баллончиком, схватил коробку с PlayStation 5 и все трое начали убегать.

Перекупщик не растерялся, он успел схватить грабителя с консолью и завязалась драка. Двое подельников слишком поздно поняли, что их сообщник с консолью не смог убежать и поспешили к нему на помощь.

С помощью все того же баллончика им удалось отбить напарника и убежать. Однако PlayStation 5 украсть так и не получилось. Всю эту ситуацию засняла камера автомобильного регистратора.

Напомним, в Канаде это уже не первый случай, когда грабители нападают на перекупщиков консолей нового поколения. На прошлой неделе полиция Торонто сообщила о нескольких происшествиях, когда продавцов PlayStation 5 и Xbox Series X грабили, угрожая оружием.

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Автор: Сергей Коршунов