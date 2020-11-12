Киберспортивные состязания пройдут с 13 по 14 ноября.

С 13 по 14 ноября состоится финал Blitz CIS Cup – регионального турнира по мобильной версии командной онлайн-игры World of Tanks. Лучшие команды СНГ сразятся за $50 тысяч из общего призового фонда в $200 тысяч.

Особенностью этого турнира станет участие в нем обладателей устройств Nintendo Switch, которые на равных смогут соревноваться с киберспортсменами, играющими на мобильных телефонах и планшетах, сообщили в Wargaming.

"На поле боя сойдутся лучшие танковые команды, прошедшие квалификацию: [7STAR] 7STAR, [GGAME] GUCCI GANG TEAM, [MERCY] Crocodiles и [C4] C4. На кону серьезные призы, а впереди много крутых танковых сражений. И мы уверены, будет действительно жарко!", – заявила комьюнити-менеджер World of Tanks Blitz Дарья Климчук.

О Blitz Cup

Blitz Cup – это серия масштабных киберспортивных соревнований по игре World of Tanks Blitz. В одном из четырех регионов игры проходит собственное состязание, во время которого лучшие команды сражаются за звания победителей.

Первый региональный турнир — Blitz Asia Cup прошел с 6 по 7 ноября. Победителем стала команда [HLV] HLV.

20 и 21 ноября пройдет Blitz Europe Cup. Трансляция начнется в 20:00 по киевскому времени.

С 27 по 28 ноября пройдет Blitz North America Cup. Начало трансляции – в 05:00 по киевскому времени.

Напомним, World of Tanks Blitz вышел в 2014 году на iOS и Android. За этот период мобильную игру в Украине скачали более 7 миллионов человек. В августе этого года состоялся релиз Blitz на консоли Nintendo Switch.

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Автор: Сергей Коршунов