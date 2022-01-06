Есть весомое подтверждение, что это будет Grand Theft Auto 6.

Маховик слухов о GTA 6 постепенно наращивает обороты. По словам инсайдера и датамайнера TezFunz2, в 2022 году Rockstar Games анонсирует свою новую игру. И есть повод полагать, что это будет горячо ожидаемая Grand Theft Auto 6.

Как передает портал Express, недавно информатор опубликовал на форуме GTA сообщение. В нем сказано: "Поскольку мы вступаем в 2022-й, новый год — это практически данность для анонса следующей игры Rockstar. Судя по тому, как студия ведет себя с крупными играми, релиз ожидается через год".

TezFunz2 можно доверять, так как он неоднократно делился правдивой информацией насчет обновлений для GTA Online. В сообществе фанатов Rockstar инсайдер считается одним из самых надежных источников. Согласно его заявлению, Rockstar готовит масштабный проект. Недавно в Сети витали слухи насчет продолжения или переиздания Bully, мол, его уже показали прессе под строгим запретом на разглашение информации. Однако TezFunz2, скорее всего, говорил о GTA 6.

Почему Rockstar может анонсировать Grand Theft Auto 6 в этом году

По словам инсайдера, следующая крупная игра студии выйдет в 2023-м. А именно на этот год издательство Take-Two Interactive заложило большой бюджет на рекламные расходы. Наверняка материнская компания Rockstar готовится к грандиозной маркетинговой кампании, а значит — рассчитывает получить от проекта весомую прибыль.

Похожим образом Take-Two действовала во время выпуска RDR 2. Тогда издательство тоже подготовило большой бюджет на рекламу.

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