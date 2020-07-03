Средства на создание игры соберут на краудфандинговой платформе Kickstarter.

По мотивам Darkest Dungeon выпустят настольную игру.

Об этом на YouTube-трансляции The Dice Tower сообщил совладелец компании Mythic Games Леонид Весперини.

По словам Весперини, деньги на создание игры соберут на краудфандинговой платформе Kickstarter. Кампания по сбору средств начнется осенью этого года. О том, как будет выглядеть игра, и когда она будет готова разработчик не сообщил.

Трейлер Darkest Dungeon

Напомним, Darkest Dungeon – это пошаговая ролевая игра с элементами roguelike. Игрок управляет группой четырех искателей приключений, обследующих подземелья под старинным поместьем. В подземельях, которые генерируются случайным образом, герои должны искать фамильные реликвии и сокровища, а также сражаться с чудовищами. При этом каждый персонаж в игре обладает уникальным набором характеристик, недостатков и умений. Игроку нужно следить не только за здоровьем героев (они могут заболеть), но и за их психическим состоянием. Если персонаж сойдет с ума от страха, он может отказаться сражаться, начать бить своих напарников или наносить урон себе.

По мере прохождения персонажей можно прокачивать, лечить от хронических болезней и исправлять их недостатки. К примеру, если один из персонажей алкоголик, он закроется в таверне и не захочет идти в рейд по подземельям. Но главная особенность игры в том, что персонажи здесь погибают навсегда. И если герой умер, то придется нанимать новичка и заново его прокачивать.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram